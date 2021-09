Bassano in Teverina. Il Comune ha ottenuto due finanziamenti dalla regione per iniziative culturali

Sono stati utilizzati per sostenere il cinema estivo all’aperto e la festa patronale dal 24 al 27 settembre

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Il Comune di Bassano in Teverina, guidato dal sindaco Alessandro Romoli, è riuscito a ottenere importanti finanziamenti messi a disposizione dalla regione Lazio per supportare iniziative culturali e sociali. Da agosto, infatti, l’amministrazione ha ricevuto due contributi regionali per un totale di 12mila euro.

Il primo è stato concesso dalla regione Lazio a inizio agosto. Si è trattato di un supporto economico di 3mila euro messo in campo dall’ente per sostenere iniziative culturali, sociali, sportive o economiche da realizzarsi nel periodo compreso tra il 10 agosto e il 31 ottobre. L’amministrazione bassanese ha presentato alla regione il proprio progetto, riuscendo così a ricevere l’aiuto economico per finanziare la manifestazione “Cinema all’aperto” che si è svolta nel mese di agosto.

La regione Lazio ha successivamente concesso al Comune di Bassano in Teverina altri 9mila euro nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari – Annualità 2021”, per finanziare i festeggiamenti patronali dei Santi Fidenzio e Terenzio che si terranno dal 24 al 27 settembre.

“Aver ottenuto questi due contributi regionali è un grande traguardo, non solo per l’amministrazione ma per tutta i nostri concittadini – ha commentato l’assessore comunale con delega alla cultura Daniele Venditti -. La giunta ha sempre lavorato per supportare le varie attività, consolidarle nel tempo e preservare quelle già esistenti. Il tutto, nella piena convinzione che la cultura e le tradizioni sono il vero motore di crescita di una comunità”.

“Un ringraziamento – ha continuato Venditti – va alla Ace20, l’agenzia che ci supporta nella partecipazione ai vari bandi e che ci ha aiutato a conseguire importanti risultati in favore della collettività”.

Comune di Bassano in Teverina