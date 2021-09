Al via l’avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto destinati alle attività commerciali

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Siamo voluti intervenire attraverso un contributo concreto..” riferisce l’Assessore alle Attività Produttive Enrico Pasquinelli “.. in aiuto delle attività locali che hanno subito inevitabili danni economici in seguito alla pandemia, riuscendo a stanziare, a tal fine, € 87.000,00 del Fondo Covid19, già destinato ed utilizzato anche per altri interventi, come l’apertura del Centro Vaccinale e la copertura della perdita di gettito dell’Ente.” “Siamo voluti intervenire attraverso un contributo concreto..” riferisce l’Assessore alle Attività Produttive Enrico Pasquinelli “.. in aiuto delle attività locali che hanno subito inevitabili danni economici in seguito alla pandemia, riuscendo a stanziare, a tal fine, € 87.000,00 del Fondo Covid19, già destinato ed utilizzato anche per altri interventi, come l’apertura del Centro Vaccinale e la copertura della perdita di gettito dell’Ente.”

L’importo massimo del contributo, concedibile a ciascuna attività è pari a € 300,00 ed è finalizzato a contribuire alle spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19 per la prosecuzione/riapertura delle attività, come ad esempio l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l’acquisto di attrezzature per l’adeguamento dei locali al contingentamento ed alle misure sanitarie e per l’adeguamento aziendale ai servizi di consegna a domicilio, di vendita on line e per asporto.