Vitorchiano, Noi tra la gente: “Garavaglia e Sgarbi a Vitorchiano per sostenere la candidatura del senatore Fusco”

NewTuscia – VITORCHIANO – Il senatore della Lega, Umberto Fusco, che si candida alle prossime elezioni amministrative come sindaco di Vitorchiano con la lista “Noi tra la gente”, la lista del centrodestra con Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Fondazione e una parte di civici, ha incontrato ieri a Vitorchiano, in largo Antonio Guglielmo, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ed il leader di Rinascimento onorevole Vittorio Sgarbi giunti nel borgo viterbese per sostenere la sua candidatura.

Tra i punti importanti del programma di “Noi tra la gente” ci sono la sicurezza del territorio, il turismo da incentivare e le infrastrutture. L’incontro, quindi, con il ministro del Turismo è stato l’occasione di confronto sui temi proprio del turismo e della cultura. Il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti non ha perso l’occasione per presentarsi all’incontro organizzato dalla Lega e salutare gli ospiti giunti a sostenere la candidatura di Fusco.

Presenti ieri anche il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, gli assessori comunali Claudio Ubertini, Ludovica Salcini e Alessia Mancini, i consiglieri, Gianmaria Santucci, Paola Bugiotti, il presidente del consiglio Stefano Evangelista, Andrea Micci, insieme ad altri candidati di altri comuni.

Il senatore Fusco ha ricordato la conoscenza decennale con il ministro Garavaglia, ringraziandolo per la presenza ed evidenziando come a Vitorchiano il centrodestra si presenti unito ed in più con una parte dei civici. Il senatore ha sottolineato la necessità di poter far crescere nel territorio il sistema di ricezione ed ha ribadito l’importanza di essere vicino alla gente con un’assistenza continua alle famiglie.

Il Ministro Garavaglia ha apprezzato il borgo di Vitorchiano, evidenziando l’importanza di fare in modo che “questi gioielli sparsi in tutta Italia” siano conosciuti. “Stiamo lavorando come ministero per fare sempre più offerte integrate – ha affermato – Questa è una delle vie per sviluppare il turismo fuori dai percorsi internazionali. Abbiamo delle potenzialità pazzesche, cose che gli altri Paesi non hanno. Vitorchiano fa parte di quell’Italia minore, nel senso che è meno conosciuta, non perché non sia bella.