Si è alzato il sipario su Ludika con “L’anima di Dante”

NewTuscia – VITERBO – Si è alzato il sipario su Ludika 1243, che riporta i colori del medioevo in città, nel centro storico, e si presenta con una forte caratterizzazione teatrale.

La situazione attuale non permette gran parte delle attività itineranti e coinvolgenti, cuore pulsante dello storico festival. Lo scenario naturale dell’arena delle Dame e quella dei Cavalieri diventano così perfetti per controllare gli accessi secondo la norma e donare ai visitatori quel pizzico di festa medievale che tanto è mancata lo scorso anno, quando si svolse un’edizione streaming.

La kermesse si è aperta con una serie di spettacoli ed esibizioni degli artisti di strada, anzi di piazza, visto che le performance si svolgono nell’affascinante angolo tra il duomo e il Palazzo papale.

La prima giornata si è chiusa con uno spettacolo “L’anima di Dante ” e gli organizzatori hanno subito colto il senso stesso delle parole finali della Divina Commedia: “Un’anima che poi è anche un po’ la nostra anima, di forza, di poesia, di resilienza, sempre nell’attesa di … uscir a rivedere le stelle”.

E’ lo spirito di questa edizione: esserci con un sorriso carico di speranza, che sia un passo in avanti verso un domani tornato normale, ordinario, con tutti i colori del medioevo.

Gli appuntamenti si svolgeranno fino a domenica 19 settembre, tutti giorni dalle 18 alle 22 e vedranno protagonisti artisti di strada IN e OFF, spettacoli teatrali nell’ambito di Comed’Arte, festival alla XIV edizione, fiabe e maschere giullaresche, mostra di antichi mestieri e i giochi medievali in legno, tutto da vivere in tranquillità e nel rispetto delle regole. Presso il centro Il Papavero, via San Pellegrino 49, sono in programma esposizioni, laboratori per bambini e ancora giochi medievali a cura dell’associazione Eta Beta e Cooperativa Gli anni in Tasca.

E’ consigliato prenotare il proprio posto gratuito con un messaggio al numero 380.2929483.

Gli organizzatori di Ludika1243 ringraziano l’amministrazione comunale per il supporto e la vicinanza.

Per tutti i dettagli è possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine social (Facebook e Instagram) del festival Ludika1243, dove sono riportati orari e spettacoli teatrali e degli artisti di strada.

Facebook https://www.facebook.com/Ludika1243

Instagram https://www.instagram.com/ludika1243/

