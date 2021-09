Rotelli (FdI): “Grazie ad Enac per lo stanziamento a favore dell’aeroporto di Viterbo”

NewTuscia – VITERBO – Centomila euro in arrivo per l’aeroporto di Viterbo. E’ la cifra stanziata dall’Enac per gli interventi di manutenzione previsti nel piano triennale dell’ente per gli aeroporti minori.

Un nuovo segnale di attenzione, dopo la recente ap ertura ai voli anche nel fine settimana, che lo scalo non riceveva da anni.

Esprimo soddisfazione e ringrazio, per il supporto, l’Enac ed il neo presidente Pierluigi De Palma per l’impegno dimostrato che non può che andare a migliorare le condizioni dell’aeroporto di Viterbo accrescendone le potenzialità, turistiche ed economiche.

Mauro Rotelli

Deputato Fratelli d’Italia