Ripresa l’attività sportiva ed addestrativa del Viterbo Baseball Club

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

E’ ripresa a pieno ritmo, sul campo “G. Massini” di Santa Barbara, l’attività sportiva e addestrativa del gioco del baseball da parte del Viterbo Baseball Club.

Come noto, l’attività del Viterbo Baseball Club è rivolta in maniera particolare alla formazione e all’addestramento del gioco del baseball nei riguardi del settore giovanile, con lo scopo di promuovere nei ragazzi questa disciplina sportiva che tanti campioni ha prodotto sul nostro territorio e con l’intento di partecipare il prossimo anno, con loro, a quei campionati federali nel settore giovanile a cui la nostra città ormai manca da almeno un paio di stagioni.

All’apertura dei cancelli, giovedì scorso 16 settembre, già molti di quei giovani, che avevano già partecipato all’iniziativa nella scorsa primavera, si sono presentati entusiasti di poter ritornare a battere la palla e correre sulle basi.

E’ solo un inizio ma già sufficiente per poter vedere un futuro roseo e pieno di speranza per partecipare nella prossima stagione agonistica, che inizierà in primavera 2022, ai campionati federali Under 12 e Under 15.

Per chi fosse interessato al gioco del baseball, il Viterbo Baseball Club vi aspetta tutti i lunedì e giovedì, dalle ore 16,00, al campo da baseball “G. Massini”, nel quartiere Santa Barbara di Viterbo.

Vi aspettiamo!