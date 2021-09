A Palazzo Doria incontro su miti e fake news delle ricerche astronomiche

NewTuscia – VITERBO – Penultimi appuntamenti estivi a Palazzo Doria Pamphilj, un progetto in cui ha fortemente creduto la Regione Lazio che ha riportato la struttura agli antichi splendori, con la gestione degli eventi della società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con associazioni territoriali.

La mattina di sabato 18 settembre dalle 10.30 alle 13.30 si parlerà di archeoastronomia, una delle più affascinanti discipline d’indagine del mondo antico che, oltre ai suoi grandissimi successi è talvolta incappata in errori clamorosi i quali, prima di essere riconosciuti tali, hanno avuto una grande diffusione anche presso il grande pubblico. Dalle Piramidi al Pantheon, dalla fondazione di Roma a quella di Napoli, da Stonehenge a Gobekli Tepe. L’ appuntamento “L’ archeoastronomia dei misteri e degli inganni” sarà l’ occasione per scovare le “fake news” dell’archeologia astronomica. Domenica 19 settembre dalle 10.30 alle 13.30 si parlerà de “Le radici astronomiche del mito”, viaggio attraverso l’ osservazione del cielo e dei suoi molteplici fenomeni per svelare la natura misteriosa del mito. L’ importanza del cielo nella cultura arcaica, intrisa di astronomia che ancora oggi continua a disvelare significato e simbologia dei miti.

Palazzo Doria Pamphilj è sostenuto da Fondazione Carivit.

PROGRAMMA

Sabato 18 settembre Sala Aldobrandini- dalle 10.30 alle 13.30

L’ARCHEOASTRONOMIA DEI MISTERI E DEGLI INGANNI A cura di Accademia delle Stelle Evento gratuito

Domenica 19 settembre – Sala Aldobrandini- dalle 10.30 alle 13.30 LE RADICI ASTRONOMICHE DEL MITO

A cura di Accademia delle Stelle

Evento gratuito

