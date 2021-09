Inaugurazione Giardini d’Inverno a Vetralla nel cuore del centro storico

NewTuscia – VETRALLA – Sabato 18 settembre alle ore 17.00 ci sarà l’inaugurazione dei Giardini d’Inverno. L’appuntamento è a Piazza della Rocca a Vetralla.

Come cittadini e come amministratori abbiamo l’obbligo morale di riportare Il centro storico di Vetralla allo splendore che merita. Non significa che vanno recuperati soltanto le mura e gli edifici, ma dobbiamo riappropriarci di uno stile di vita che sta andando perso, uno stile di vita dove il tempo si ferma e dove il tempo non esiste.

Per passare un bel pomeriggio d’inverno è sufficiente stare seduti in buona compagnia su una panchina rivolta a sud ai piedi della torre medievale, accarezzati dal sole e riparati dalla tramontana.

I Giardini d’Inverno ora sono questo, un parco nel cuore del centro storico, un punto di aggregazione, un luogo di memoria, uno spazio di pace e uno angolo per fare cultura.

Abbandonato dal 1945 è stato un luogo fino ad oggi a molti sconosciuto, ma valorizzarlo e riconsegnarlo ai vetrallesi è stata una priorità di questa amministrazione.

Come cittadini, prima che come amministratori, siamo felici ed orgogliosi di dimostrare che con l’impegno, la determinazione e soprattutto con il cuore, si possono fare tante cose insieme, e i Giardini d’Inverno ne sono l’esempio.