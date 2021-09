Gianluca Ferri (Fi) ringrazia la senatrice Licia Ronzulli

ed il sottosegretario Francesco Battistoni per le due visite ravvicinate che la nostra città ha ricevuto da parte loro. NewTuscia – VITERBO – A nome mio e di tutto il Comitato comunale di Forza Italia, desidero ringraziareed il sottosegretario Francesco Battistoni per le due visite ravvicinate che la nostra città ha ricevuto da parte loro.

Montefiascone, per anni, ha vissuto un isolamento quasi inspiegabile rispetto alle istituzioni nazionali. Per questo credo che il lavoro che sta facendo Forza Italia per sopperire a questo vulnus sia importante e costruttivo. Riallacciare i rapporti con Roma è importante se si vuole crescere e soprattutto se vogliamo riappropriarci di quel primato che per anni abbiamo avuto nel nord del la Provincia.

Montefiascone deve tornare ad essere un riferimento anche per gli altri Comuni limitrofi e per questo sono convinto che la candidatura di Andrea Danti e dei membri della lista “Insieme” sia la scelta migliore che i cittadini di Montefiascone possano fare.

La presidente Ronzulli, nella visita di ieri, ha avuto modi di toccare con mano alcune realtà educative del nostro Comune, mentre il senatore Francesco Battistoni ha raccolto istanze, problematiche e suggerimenti del mondo agricolo. Sono questi, a mio modo di vedere, gli atteggiamenti che i partiti dovrebbero avere con le nostre comunità: ascoltare e dare risposte concrete.

Gianluca Ferri

Commissario comunale di FI