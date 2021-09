Donazioni alla Biblioteca Consorziale di Viterbo: i ringraziamenti del commissario straordinario Pelliccia

NewTuscia – VITERBO – La Biblioteca Consorziale di Viterbo, nell’ambito della raccolta di donazioni relative al 2021, ha raccolto importanti cifre da privati e Istituzioni sul territorio. Tra queste non possiamo non ricordare ed elogiare l’operato della Banca Lazio Nord, che per ben due volte ha soccorso la Biblioteca, mettendo a disposizione importanti fondi per l’acquisto di libri.

Il nostro ringraziamento va nella fattispecie al Pres. Dott. Vincenzo Fiorillo per aver dimostrato vicinanza e lungimiranza, ma anche alla gentilezza e disponibilità del Direttore Generale, dott. Giulio Pizzi e all’intero Consiglio d’Amministrazione.

Negli ultimi anni la Banca Lazio Nord ha messo in campo numerose iniziative sul versante socio-economico a sostegno della popolazione, il che, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, è un fatto lod evole di per sé. L’impegno, sia a pro della cultura, sia a pro della comunità è sempre un bene immenso, un donarsi e donare alla Comunità che non può che tornare a gloria di un’Istituzione importante per il nostro territorio come è la Banca Lazio Nord.

Dietro un gesto così semplice e generoso come la donazione o il soccorso, sono convinto, si nasconde oggi la chiave principale della rinascita per la Tuscia e più in generale per il nostro Paese.



Paolo Pelliccia

Commissario Straordinario

Biblioteca Consorziale di Viterbo