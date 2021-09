Decathlon, World Cleanup Day: appuntamento al percorso ginnico forestale di Valle Gelata

NewTuscia – VITERBO – Domani 18 settembre alle 9 appuntamento al percorso ginnico forestale di Valle Gelata (s.p. 25 Canepinese) per l’iniziativa World CleanUp Day, promossa da Decathlon, in collaborazione con le associazioni Viterbo Clean Up e La Menica Alta, con il patrocinio del Comune di Viterbo e il supporto tecnico di Viterbo Ambiente.

“Una lodevole iniziativa quella di domani – ha sottolineato il sindaco Giovanni Maria Arena – che ci vedrà accanto agli organizzatori sia fisicamente, sia istituzionalmente. La rete di collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni di volontariato e realtà private si sta ampliando. Una rete utile e indispensabile a promuovere una corretta differenziazione dei rifiuti e a contrastare l’abbandono indiscriminato degli stessi. Ricordo però, che nulla si può fare senza il contributo di ogni singolo cittadino. Serve la collaborazione di tutti. Tutte quelle persone che abbandonano sul territorio i propri rifiuti – aggiunge il sindaco Arena – non fanno altro che scaricare su tutta la collettività i costi del loro mancato senso di civiltà. Grazie ai promotori di questo appuntamento e a tutti coloro che prenderanno parte. Un gesto di grande rispetto per l’ambiente e il territorio”. Una piccola raccomandazione infine da parte del primo cittadino. “Sono convinto saranno molte le persone che vorranno dare domani il proprio contributo. Facciamo attenzione a tutte le misure antiCovid”.

“L’iniziativa di domani – ha spiegato l’assessore all’ambiente Elpidio Micci – per la quale ringrazio organizzatori e partecipanti, è la risposta a tutti quegli episodi di inciviltà che puntualmente si verificano sul nostro territorio. Episodi per i quali paghiamo tutti. Viterbo Ambiente garantirà tutto il supporto tecnico all’iniziativa, metterà a disposizione personale per la raccolta, nonché guanti e sacchi. A fine intervento sarà distribuito materiale informativo con tutte le indicazioni per una corretta gestione dei rifiuti e la prevenzione degli abbandoni. Iniziativa questa che rientra nell’ambito delle campagne comunicative necessarie all’informazione della cittadinanza sui corretti conferimenti. Siamo certi che, tutti i partecipanti, che già solo per la presenza all’evento confermano un alto profilo di responsabilità ambientale, possano contribuire alla promozione delle buone pratiche, finalizzate al rispetto e al mantenimento del decoro dell’intero territorio comunale”.

Queste le coordinate del luogo: 42°39’14,85 – 12°18’37,39.