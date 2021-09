Caprarola, la lista “NOI Nuovi Orizzonti Insieme” si presenta agli elettori

NewTuscia – CAPRAROLA – La lista civica NOI Nuovi Orizzonti Insieme a sostegno di Angelo Borgna, candidato sindaco di Caprarola, si presenta ai cittadini in un doppio incontro in streaming in programma sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 a partire dalle ore 19.30.

Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sulle pagine Facebook “NOI Nuovi Orizzonti Insieme” (@listacivicanoi) e “Angelo Borgna Candidato Sind aco di Caprarola” (@angeloborgnasindaco). Nel corso della presentazione, Angelo Borgna e i candidati consiglieri presenteranno il programma elettorale illustrando i principali temi riguardanti il paese e il territorio all’insegna di “progetti concreti e realizzabili, delle nuove opportunità della politica del fare – spiegano dalla lista – e della continuità dell’azione amministrativa attuata negli ultimi dieci anni, con la ferma volontà di rendere sempre più protagonista la nostra amata Caprarola“.

“Credo di aver svolto sempre il mio compito con serietà, competenza e passione, visti i risultati ottenuti e i progetti realizzati – dichiara Angelo Borgna – e adesso metto a disposizione la mia esperienza per proseguire l’opera di crescita e rinascita del mio paese, in ogni settore: economia, ambiente, agricoltura, cultura, turismo, giovani, servizi sociali. Punti chiave del mio programma saranno far crescere bambini e giovani in ambienti sani, creativi e stimolanti, offrendo loro le opportune strutture e mezzi, garantire alle persone in difficoltà il giusto sostegno, rendere Caprarola e il suo centro storico un vanto per tutti“.

Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre NOI Nuovi Orizzonti Insieme, sulla scheda elettorale, è la lista numero 2.