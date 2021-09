Vetralla Futura invita le altre liste ad un confronto pubblico

Vetralla Futura per Flaminia Tosini sindaco propone una visione organica e quinquennale per il futuro governo della nostra città e per proseguire l’azione amministrativa che in questa consiliatura ha prodotto notevoli risultati. Ora, in vista dell’importante appuntamento elettorale, crediamo che sia più che mai necessario metterci la faccia e presentarsi di fronte ai cittadini con idee e programmi chiari e realizzabili. La lista civicapersindaco propone una visione organica e quinquennale per il futuro governo della nostra città e per proseguire l’azione amministrativa che in questa consiliatura ha prodotto notevoli risultati. Ora, in vista dell’importante appuntamento elettorale, crediamo che sia più che mai necessariometterci la faccia e presentarsi di fronte ai cittadini con idee e programmi chiari e realizzabili.

È quindi il momento di lanciare la nostra sfida: invitiamo gli altri candidati sindaco di Vetralla a un confronto pubblico e imparziale in piazza, da tenersi il prossimo venerdì 24 settembre. Sarà un’occasione condivisa in cui discutere apertamente sui temi fondamentali che riguardano il nostro territorio: economia, ambiente, salute, servizi alla persona, turismo, cultura, urbanistica, innovazione, giovani.

È ora di mettere in campo le migliori energie per costruire il nostro futuro. Ci aspettiamo che chi aspira a governare Vetralla non si lasci sfuggire questa opportunità di confrontarsi con gli altri candidati e di incontrare gli elettori. Flaminia Tosini e i candidati di Vetralla Futura sono a disposizione e vi danno appuntamento al 24.

LISTA CIVICA VETRALLA FUTURA