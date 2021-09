Tuscania Volley, bene il primo test match con Siena 1/3

NewTuscia – TUSCANIA – Finisce con la vittoria per 3/1 dei padroni di casa il primo test match della Maury’s Com Cavi Tuscania in campo mercoledì scorso al PalaEstra opposta alla Emma Villas Aubay Siena. I toscani si impongono ai vantaggi nel primo parziale (27/25) per poi aggiudicarsi 25/20 e 25/17 i successivi due. Quarto set appannaggio degli ospiti (22/25) che hanno dovuto fare a meno di Mattia Della Rosa, impegnato proprio ieri nella discussione della tesi di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali (a proposito “Congratulazioni!”, nda), e di Federico Rossatti tenuto a riposo in via precauzionale per un fastidio addominale.

“Questa di Siena era la prima uscita -è il commento di coach Passaro al suo esordio sulla panchina bianco azzurra- questi primi test ci danno delle indicazioni importanti su come sta andando il lavoro che stiamo facendo e su cosa dobbiamo focalizzare di più la nostra attenzione. Sicuramente ci sono stati degli aspetti positivi, in questo periodo è normale non essere brillanti fisicamente, i carichi di lavoro sono alti e alcuni temi tattici non sono ancora stati toccati. Ben vengano le difficoltà, bisogna saperci stare, è proprio nel modo che avremo di affrontarle che si strutturerà la nostra identità di squadra. Sabato avremo il piacere di ospitare Siena e Santa Croce e finalmente potremo riassaporare l’emozione di giocare davanti ad una parte di pubblico”.

Sabato prossimo le due squadre si ritroveranno di fronte al Palazzetto dell’Olivo (Tuscania) dove assieme alla Kemas Lamipel S. Croce daranno vita alla quinta edizione del Trofeo PM&B.

Naturalmente, sarà possibile accedere solo tramite green pass, con una capienza massima del 35 per cento dell’impianto, come da normativa vigente.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici