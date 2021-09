Petrillo (candidata lista Pd a Latina): “Coinvolgere la città con il bilancio partecipato”

NewTuscia – LATINA – «La ripartenza della nostra città, sotto il profilo sociale ed economico, si deve caratterizzare per la valorizzazione e la cura degli spazi, aprendoli a nuove funzioni. Per questo è necessario attivare di percorsi di innovazione urbana e partecipazione. Occorre collegare le risorse, le scelte e i progetti dell’amministrazione con i bisogni, le potenzialità e le capacità di cittadini e comunità: l’innovazione urbana deve avere l’obiettivo di immaginare nuove soluzioni affinché il governo della città sia sempre di più il frutto dell’esercizio di una responsabilità condivisa nella cura degli spazi e dei luoghi, nell’uso sostenibile e nell’equa valorizzazione delle risorse locali. E’ indispensabile concretizzare vere e proprie forme di co-produzione della decisione sulle politiche pubbliche tra amministrazione e cittadini. Ovviamente non possiamo fermarci alle dichiarazioni d’intenti: l’ente deve rendere operativo il regolamento sul bilancio partecipato ed attivarsi, con la nuova sindacatura, in un percorso che allarghi il più possibile la platea dei cittadini attivi, in grado di contribuire con le proprie idee al miglioramento della città in tutte le sue declinazioni, dalla cura dell’ambiente costruito, alle dinamiche sociali, al patrimonio naturale».