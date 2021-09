Minacce a Laura Allegrini, un patteggiamento e due non luogo a procedere

NewTuscia – VITERBO – Un patteggiamento e due non luogo a procedere. Con la prescrizione si è concluso il processo che vedeva tre imputati per estorsione aggravata ai danni del commercialista che faceva da portaborse a Laura Allegrini; attraverso minacce riguardanti la famiglia dell’uomo e l’attuale vicesindaco, il mandante, un imprenditore edile originario della Sicilia che ha patteggiato circa dieci anni fa, voleva recuperare tramite i due, 100mila euro anticipati di tasca propria per i lavori relativi alla ristrutturazione della casa.

Il collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini, in seguito alla riqualificazione del reato, ieri ha prosciolto i due presunti complici con un non luogo a procedere.

I fatti risalgono al 2010. Il costruttore ascoltato per ultimo in aula, ha testimoniato su come il suo amico commercialista gli avesse promesso un lavoro per il figlio su Alitalia, “così mi fidai di lui e chiesi un prestito di 100mila euro per ristutturargli casa, ma a distanza di diversi mesi mio figlio non era stato assunto e io non ero stato pagato”. Avrebbe anticipato lui stesso, l’imprenditore, i soldi per alcune spese costose.

Sempre secondo la sua testimonianza, visto il rifiuto accompagnato da insulti da parte del commercialista di versare almeno la metà dei soldi, si sarebbe rivolto al cugino “che provò a riscuotere almeno 50mila euro con l’altro imputato, un suo amico che io non conoscevo”. Alla mancanza di un’accordo, dunque, e alla presenza della presunta vittima, avrebbe detto “d’ora in poi te la vedrai con loro”, ammettendo poi di sentirsi umiliato e vittima di un’ingiustizia e di aver inviato un messaggio che recitava: “ti farò mangiare il cuore crudo davanti a tua madre”.

Gli altri due imputati, entrambi pregiudicati, invece avrebbero minacciato Laura Allegrini dicendo che l’avrebbero portata in un campo e poi.. “bum bum”.