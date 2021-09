Green pass. CI: “Sia usato anche in Parlamento, esempio per tutti”

NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo.

(ANSA) – ROMA – “A quanto si apprende dalle anticipazioni stampa sul Consiglio dei ministri, a quanto pare la cabina di regia a palazzo Chigi chiedera’ ufficialmente che deputati e senatori adottino il green pass. Era ora”. Lo affermano le deputate di Coraggio Italia, Maria Teresa BALDINI e Simona Vietina.

L’obbligo, per il principio dell’autodichia, non può applicarsi automaticamente agli organi costituzionali – aggiungono – ma la decisione della cabina di regia di spingere sul green pass anche nelle sedi delle massime istituzioni italiane, che Coraggio Italia ha chiesto da tempo in Parlamento, è sicuramente da lodare. Si tratta di dare l’esempio a tutti i cittadini e un esempio di responsabilità sanitaria di cui l’Italia ha bisogno”. (ANSA).