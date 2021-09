Aquilani: “Contro ogni strumentalizzazione politica del caso Tosini”

NewTuscia – VETRALLA – Sulle cronache dei giornali nazionali e locali sono state riportate notizie su alcune vicende che coinvolgono umanamente e professionalmente la nostra concittadina e attualmente tra i candidati a sindaco di Vetralla, Flaminia Tosini. Desideriamo qui rinnovare la nostra fiducia nella giustizia, e ritenere giusto il diritto d’informazione, nella speranza che tutto possa essere accertato e chiarito nel più breve tempo possibile.

Indipendentemente dai momenti della vita sociale e politica che attraversa il paese, la nostra posizione ci vede e ci vedrà sempre rispettosi delle difficoltà della persona.

Ci teniamo a prendere le distanze da qualsiasi forma di strumentalizzazione politicamente scorretta nella delicata vicenda.

Non spetta a noi giudicare, esiste un principio al quale non si deve rinunciare, ed è il rispetto per l’altro, qualunque siano le sue idee, posizioni, opinioni, anche se oggi il rispetto è un gradito dovere che non tutti riescono a mettere in pratica.

“Noi Tra La Gente” Il candidato a sindaco Sandrino Aquilani