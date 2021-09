25enne scomparso. Da 10 giorni non si hanno notizie di Paolo Vacca

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – E’ scomparso da dieci giorni; Paolo Vacca si è messo in contatto per l’ultima volta con i familiari la notte tra il 6 e il 7 settembre, quando, dopo il lavoro è andato alla stazione per prendere il treno per Roma.

Secondo la testimonianza della zia al programma televisivo Chi l’ha visto, il 25enne verso le 22.00, terminato di lavorare, si sarebbe recato alla stazione per andare nella capitale per raggiungere alcuni amici, dato che avrebbe avuto tre giorni di riposo. Sarebbe arrivato a destinazione intorno a mezzanotte e trenta, come dimostrato dalla foto che lo ritrae seduto all’interno dei vagoni del treno che ha mandato alla zia.

Eppure, a distanza di dieci minuti dallo scatto, nessuno, neppure quegli amici, ha più avuto notizie di lui, risultando il suo cellulare spento. Paolo è alto un metro e 75, ha capelli neri e dei piercing.