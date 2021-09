Tuscania esordio a Siena (ora 17) guidata dal nuovo capitano Sebastiano Marsili

NewTuscia – SIENA – Primo test match per la Maury’s Com Cavi Tuscania versione Sandro Passaro questo pomeriggio in casa della Emma Villas Aubay Siena. I toscani, che militano in A2, sono reduci da un’ottima prova, con tanto di vittoria, ottenuta mercoledì scorso al PalaPanini contro Modena, mentre domenica sono stati sconfitti dalla Nazionale Under 21 in procinto di esordire nei mondiali di categoria in programma in Italia e Bulgaria dal 23 settembre al 3 ottobre.

Tanti gli ex che i tuscanesi si troveranno di fronte: da Pinelli a Ottaviani, da Sorgente a Panciocco approdati alla corte del presidente Bisogno.

Altra novità della giornata, il Tuscania sarà guidato per la prima volta dal suo nuovo capitano, il ventiquattrenne talentuoso palleggiatore Sebastiano Marsili.

“Sono molto contento che la Società mi abbia dato fiducia con questo riconoscimento -commenta- e spero che possa dare una mano alla squadra non solo dal punto di vista tecnico ma anche con la mia esperienza. Durante questa preparazione stiamo lavorando duro in modo tale da riuscire a trovare un buon feeling di squadra visto che ci sono stati alcuni cambi rispetto alla stagione scorsa. Oggi per la prima volta contro Siena avremo l’occasione di vedere a che punto siamo: sarà una bella sfida contro una squadra impegnata in un campionato di categoria superiore al nostro”.

Le due squadre saranno di nuovo di fronte sabato prossimo al Palazzetto dell’Olivo (Tuscania) dove saranno protagoniste assieme alla Kemas Lamipel S. Croce della quinta edizione del Trofeo PM&B.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici