Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 16/09/2021

AL CENTRO

Al mattino cieli molto nuvolosi sulla Toscana con pioviggini sparse, variabile altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con fenomeni sparsi e forti piogge sul nord della Toscana. In serata ancora precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio; nessuna variazione altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità in transito sulle regioni meridionali: al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi sulle regioni peninsulari; sereno sulla Sicilia e maltempo sulla Sardegna con cieli coperti. Al pomeriggio nuvolosità in transito sulle regioni peninsulari, aperture tra Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare.