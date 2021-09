Ludika1243, tutto pronto per il ritorno in piazza

NewTuscia – VITERBO – Ludika 1243 torna in piazza. Dopo l’edizione streaming del 2020, l’unica pianificabile lo scorso anno, la squadra si riunisce e riporta i colori del medioevo in città, nel centro storico.

Un’edizione limitata all’imminente fine settimana, dal 16 al 19 settembre 2021, tutto in piazza San Lorenzo e con accesso limitato ad 80 persone per assistere agli spettacoli. “Non si poteva fare altro – sottolinea Serenella Bovi – ma si doveva fare lo stesso. Non è ancora il momento di coinvolgere il centro della città agli eventi a cui è abituato ogni amico di Ludika ma sapremo offrire spettacoli, divertimento e tanta arte anche in questi quattro giorni”.

Gli appuntamenti si svolgeranno tutti giorni dalle 18 alle 22 e vedranno protagonisti artisti di strada IN e OFF, spettacoli teatrali nell’ambito di Comed’Arte, festival alla XIV edizione, fiabe e maschere giullaresche, mostra di antichi mestieri e i giochi medievali in legno, tutto da vivere in tranquillità e nel rispetto delle regole. Presso il centro Il Papavero, via San Pellegrino 49, sono in programma esposizioni, laboratori per bambini e ancora giochi medievali a cura dell’associazione Eta Beta e Cooperativa Gli anni in Tasca.

E’ consigliato prenotare il proprio posto gratuito con un messaggio al numero 380.2929483.

A supporto di Ludika1243 anche l’amministrazione comunale, come precisato dall’assessore De Carolis: “Un gradito ritorno, dopo un anno difficile, per uno dei festival tra i più longevi e importanti della città. Si torna a parlare di passato, storia, medioevo ma anche di gioco e divertimento per gli appassionati di questo fantastico mondo”.

Parole positive anche dal sindaco Giovanni Maria Arena: “E’ giusto che si mantenga la tradizione e si porti avanti la storia di Ludika1243, un festival dal grande successo che porta in luce un aspetto importante della città. Speriamo che le limitazioni di questa edizione sia davvero le ultime e che si possa il prossimo anno tornare a vivere le vie del centro, godendo pienamente l’atmosfera di festa e davvero giocosa dell’evento”.

Per tutti i dettagli è possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine social (Facebook e Instagram) del festival: Ludika1243 is coming.

Ludika1243