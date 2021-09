La Viterbese risorge in Coppa Italia e rifila un secco 3-1 alla Turris

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese ritrova il sorriso vincendo per 3-1 in Coppa Italia, battendo con merito la Turris. I gialloblù hanno giocato un buon primo tempo chiudendo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Simonelli ed una autorete di Longo. In avvio ripresa la reazione degli ospiti ha portato la Turris sul 2-1, grazie ad una rete di Finardi che ha riaperto la partita, ma i gialloblù non si sono persi d’animo e nonostante l’espulsione di D’Ambrosio nella ripresa – che ha costretto i gialloblù in 10 uomini – hanno tenuto il campo portandosi sul 3-1 e riuscendo a contenere le sfuriate dei campani, portando in porto la partita. Il prossimo turno verrà i gialloblù vedersela con la Ancona Matelica.

VITERBESE: Bisogno, Fracassini, Capanni, Simonelli, D’Abrosio, Calcagni, Ricchi, Foglia, VanDer Velden, Alberico

A disposizione di Mr. Alessandro Dal Canto: Daga, Urso, Volpicelli, Adopo, Murilo, Errico, D’Uffizi, Pavlev, Zanon, Marenco,

Tassi, Megelaitis

TURRIS:Abbagnale, Loreto, Giofre, Sartore, Bordo, Leonetti, Zanoni, Longo, Di Nunzio, Palmucci, Iglio.

A disposizione di Mr.Caneo Bruno Raimondo: Perina, Colantuono, Lorenzini, Esempio, Manzi, Tascone, Santaniello, D’Oriano,

Pinardi, Pavone.

Arbitro: Signore Gioele Iacobellis di Pisa

Assistenti: Signori Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Toce Marco di Firenze

Quarto Uomo: Signor Valerio Maranesi di Cimapino (Roma)

Note: Terreno in Buone condizioni serata calda

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° costruzione dal basso da parte della retroguardia della Turris, per poco non combinano una frittata i difensori campani che perdono il pallone sul pressing della Viterbese sulla trequarti, ma i giocatori di casa non ne approfittano e l’azione sfuma.

Al 4° viene servito in area di rigore ospite Simonelli che viene affrontato da un difensore della Turris e cade a terra. L’arbitro lascia correre.

Al 6° bella azione della Viterbese, con triangolazione al limite dell’area di rigore ospite con Capanni che viene servito, ma si allunga il pallone, che è facile preda del portiere della Turris Abbagnale. Il portiere vede il pallone e lo fa suo in presa in uscita bassa.

All’8° traversone dalla fascia destra da parte della Turris, il portiere Bisogno in presa aerea fa suo il pallone.

All’11° punizione dai 20m per la Viterbese da posizione defilata sulla destra per un fallo di mano di un difensore, della battuta si incarica Foglia. Il suo tiro ad effetto è insidioso, ma viene deviato in corner in tuffo dal portiere ospite Abbagnale. Il seguente calcio d’angolo per i gialloblù della Viterbese non ha esito.

Al 15° corner per la formazione ospite della Turris senza esito, la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 17° corner per gli ospiti, senza esito. La difesa gialloblù fa buona guardia ed allontana il pallone lontano dalla propria area di rigore.

Al 25° Viterbese vicina al vantaggio. Bello scambio in velocoià tra Simonelli e Capanni con tiro di quest’ultimo dal limite che si perde di poco alto sopra la traversa.

Al 27° ancora un’occasione per la Viterbese, questa volta con Calcagni che entrato in area dal lato destro dell’area di rigore conclude in porta, ma il suo tiro viene deviato in corner dal portiere della Turris Abbagnale. Il seguente corner per la Viterbese è senza esito.

Al 30° la Viterbese passa in vantaggio con Simonelli, che dopo una bella azione corale viene servito da Ricchi e da pochi metri mette in rete a porta vuota.

Al 32° la Viterbese raddoppia con una deviazione di Longo, che di testa devia in rete un traversone ad effetto dalla bandierina di Calcagni.

Al 34° la Turris si rende pericolosa con Longo che dal limite lascia partire un gran tiro che si perde alto sopra la traversa.

Al 36° la Viterbese sfiora il 3-0 colpendo un palo pieno con Capanni con un tiro dal limite dell’area.

Al 37° ancora Viterbese pericolosa con Simonelli che impegna in una grossa parata il portiere della Turris Abbagnale.

Al 38° viene annullata una rete per una netta posizione di fuorigioco alla Turris.

Al 41° Viterbese pericolosa in attacco con Simonelli, ma la sua forte conclusione dal limite si perde di poco alta sopra la traversa.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di 2-0 per la Viterbese grazie alle reti di Simonelli ed una autorete. Vantaggio meritato dei gialloblù che hanno dominato la prima frazione di gioco.