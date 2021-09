La Flaminia Civita Castellana anticipa a sabato la prima giornata del campionato di serie D contro la Pro Livorno

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La società rossoblù si è resa disponibile a risolvere le problematiche sorte dopo la mancata indisponibilità dello stadio Armando Picchi. “ Venerdì pomeriggio ho ricevuto dal direttore della Pro Livorno Braccini – dice il segretario generale della Flaminia Ottavio Macino – che mi rappresentava la loro difficoltà a giocare domenica a Livorno, in quanto il cmune gli aveva appena notificato l’indisponibilità del Picchi a causa di lavori non completati. Dopo aver consultato entrambi il Dipartimento Interregionale, la Pro Livorno ci proponeva l’anticipo al sabato presso il campo del Cecina, l’unico omologato per la Serie D disponibile. Dopo aver consultato mister e la nostra dirigenza, abbiamo aderito con piacere alla richiesta della Pro Livorno”.

La squadra si è ritrovata ieri al Madami per preparare questa gara dopo il successo ottenuto nel turno preliminare di Coppa Italia contro il Real Monterotondo scalo. Come premio i giocatori hanno ricevuto al termine dell’allenamento dal tifoso pasticcere Alfredo “ Pastarella” alcuni cabaret di paste assortite.

A proposito di Coppa Italia l’abbinamento per il primo turno è stato ufficializzato dalla Lnd sarà contro il Rieti. La gara si giocherà mercoledì 22 al Madami.