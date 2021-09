Al Teatro dell’Unione la mostra di automata: Il segreto del movimento

NewTuscia – VITERBO – L’Associazione culturale Modern Automata Museum presenta al Teatro dell’Unione di Viterbo la mostra di automata IL SEGRETO DEL MOVIMENTO a cura di Guido Accascina, in collaborazione con il Comune di Viterbo e ATCL e realizzata con il contributo della Regione Lazio – L’autunno delle meraviglie, dal 16 al 24 settembre. In mostra per IL SEGRETO DEL MOVIMENTO 45 automi, piccole sculture meccaniche realizzate in carta, legno e metallo, che vengono messe in movimento dai visitatori, costruiti da diversi artisti provenienti da tutto il mondo. La leggera ironia degli automata, unita alle invenzioni meccaniche che ne consentono il movimento, suscitano nei visitatori della mostra un interesse artistico ed uno stimolo alla conoscenza della meccanica che spesso li porta al desiderio di cimentarsi con la costruzione di un proprio automata. Ad accompagnare l’evento di inaugurazione il 16 settembre, la presentazione di un teatro meccanico ispirato ai Balli Plastici di Fortunato Depero, un corso di costruzione di automi per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni (dalle ore 15 alle ore 17) e la presentazione del libro “Automi” (2020) a cura di Guido Accascina, che racconta per la prima volta in Italia la storia di queste creazioni dall’Egitto dei Tolomei ai giorni nostri. Nel libro sono stati tradotti e illustrati nei particolari i teatrini meccanici di Erone di Alessandria, i primi teatrini meccanici della storia, costruiti ad Alessandria d’Egitto tra il III secolo a.C. e il primo d.C.

Il Modern Automata Museum è un museo privato di Montopoli di Sabina (in provincia di Rieti) dedicato agli “automata” moderni, fondato nel 2001, inserito nell’Organizzazione museale regionale della Regione Lazio e indicato come uno dei “luoghi della cultura” dal Ministero dei beni e delle attività culturali italiano. Il museo ha sede presso il Castelletto di Vezzano (IX secolo), un avamposto fortificato dell’abbazia di Farfa.

Obiettivo primario del Museo è trasmettere agli studenti delle scuole primarie e secondarie conoscenze letterarie, scientifiche ed artistiche attraverso i corsi di costruzione di automata.

Programma Giovedì 16 settembre

Dalle ore 15 alle ore 17: Laboratorio di costruzione automi (per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni)

Ore 17:30: Inaugurazione Mostra di automi “Il segreto del movimento” e presentazione di un teatro meccanico ispirato ai Balli Plastici di Fortunato Depero

Dalle ore 18:30 alle 19:00 Presentazione del libro “Automi” a cura di Guido Accascina

Dal 17 al 24 settembre (dal martedì al sabato con orario 10-13 e 15-19)

Prenotazioni: 388 950 6826

Vi ricordiamo che 𝐝𝐚𝐥 𝟔 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 è obbligatorio esibire il 𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐬