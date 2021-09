Domani inaugurazione dell’Hub per il Business della Regione Lazio nella Camera di Commercio degli EAU

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Le piccole e medie imprese del Lazio da domani avranno una possibilità in più nell'internazionalizzazione e nell'export negli Emirati Arabi Uniti e nell'area del Golfo. Domani, infatti, alle ore 10 italiane (12 locali), alla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, si terrà la presentazione dell' "Hub per il Business – La Regione Lazio a Expo Dubai", uno spazio pensato dalla Regione Lazio per fornire l'attività di assistenza, supporto e affiancamento a queste imprese laziali. Sono già 50 le aziende che hanno dato seguito alla call, manifestando l'interesse per cogliere questa opportunità.

All’appuntamento di domani è prevista la partecipazione di: Quirino Briganti, responsabile per le attività di Expo2020Dubai della Regione Lazio; Giuseppe Finocchiaro, console italiano negli EAU; Marcello Fondi, ministro plenipotenziario e vice commissario aggiunto di sezione per la partecipazione ad Expo 2020 Dubai; Stefano Campagna, vice presidente della Camera di commercio Italiana negli EAU; Mauro Marzocchi, segretario Generale della Camera di commercio. E’ prevista anche la partecipazione in collegamento streaming di Nicola Tasco, presidente di Lazio Innova.