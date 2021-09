Con Vetralla Futura sulla Via Francigena da Foro Cassio a Palazzo Cavicchioni

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 18 settembre 2021 la lista civica Vetralla Futura per Flaminia Tosini sindaco invita tutti i cittadini a partecipare alla passeggiata sulla Via Francigena da Foro Cassio a Palazzo Cavicchioni, per confrontarsi sulle potenzialità turistico-culturali del territorio, sulla valorizzazione della Via Francigena e sulle ipotesi di fruizione e destinazione di Santa Maria di Foro Cassio e di Palazzo Cavicchioni. La partenza è alle ore 16.00 da Foro Cassio.

Per l’occasione, sarà possibile visitare il Museo Diffuso della Civiltà Contadina, recentemente allestito da un gruppo di volontari, e gli interni e il giardino di Palazzo Cavicchioni, che resterà aperto dalle 17.00 alle 20.00 e incontrare i candidati di Vetralla Futura alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Palazzo Cavicchioni, situato in Via Roma nel centro storico, è stato recentemente acquisito dal Comune di Vetralla.

“Il recupero di Palazzo Cavicchioni come struttura interamente dedicata ai giovani – afferma Flaminia Tosini – è al centro del centro programma. L’emergenza sanitaria ha colpito profondamente il modo di socializzare e i luoghi stessi della socializzazione, quindi è un’esigenza fondamentale per la città fornire ai giovani e alle associazioni giovanili un luogo in cui organizzare attività culturali, di studio e di formazione“.

“Abbiamo intenzione – prosegue – di avviare un concorso di idee per dare loro voce, metterci in posizione d’ascolto e favorire la creatività. Il bando sarà finalizzato alla riqualificazione di Palazzo Cavicchioni, un edificio articolato su tre piani e con uno spazio aperto per 450 metri quadri di estensione totale, progettandone la destinazione degli spazi e individuandone i servizi. Vogliamo permettere ai giovani di far valere le proprie idee, coinvolgendoli nei processi decisionali dando loro punti di riferimento certi e strumenti innovativi con cui possano appassionarsi all’impegno civile, rendendoli cittadini più consapevoli e responsabili“.

LISTA CIVICA VETRALLA FUTURA