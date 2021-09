Sindaco Luca Giampieri: “Buon inizio di anno scolastico agli studenti delle scuole elementari e medie”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nel giorno dell’inizio dell’anno scolastico, il sindaco Luca Giampieri, accompagnato dall’assessore all’istruzione Simonetta Coletta e dal consigliere Massimiliano Carrisi, in rappresentanza dell’intera Amministrazione comunale di Civita Castellana, hanno voluto augurare di persona un buon inizio di anno scolastico agli studenti delle scuole elementari e medie.

“Recarsi negli istituti scolastici il giorno dell’inizio delle lezioni è emozionante anche per noi amministratori”, ha commentato l’assessore Coletta. “Nonostante le restrizioni dovute al Covid 19 che colpiscono anche i nostri giovani studenti, auguro a tutti un sereno anno scolastico nel segno dell’entusiasmo e della tenacia, certa che lo studio e la cultura siano il miglior investimento per il futuro. Saremo al fianco dei dirigenti scolastici nel proporre iniziative educative e per la risoluzione di ogni esigenza o necessità degli istituti. Auguro inoltre un in bocca al lupo al personale scolastico e ai genitori di tutti gli studenti”.

“Questo anno scolastico inizia con la consegna delle cedole per l’acquisto dei libri di testo per tutti i bambini e ragazzi dei plessi scolastici di competenza comunale”, ha aggiunto il sindaco, “consegna che negli anni non è mai avvenuta con tanta celerità. La nostra amministrazione darà la massima priorità allo studio e all’educazione dei nostri figli, anche attraverso il miglioramento delle strutture, date le opere pubbliche in prevista attuazione sugli immobili scolastici di proprietà comunale”.