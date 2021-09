Seconda sconfitta in tre gare amichevoli per la Virtus Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Seconda sconfitta in tre gare amichevoli per la Virtus formazione calcistica aquesiana di Seconda Categoria. Che contro una formazione di Prima Categoria (Fontebelverde di Fabio Goretti) perde 4-0

“Dobbiamo lavorare sodo”, sottolinea il Presidente Bruno Bacchi “per limitare assolutamente l’attuale situazione di imballamento. Contro una formazione di una Categoria superiore abbiamo tenuto discretamente il campo per mezz’ora. Poi contro la loro maggiore qualità non abbiamo potuto fare niente. Dobbiamo assolutamente iniziare la settimana di allenamenti con la giusta ottica. Abbiamo perso ed eravamo in formazione rimaneggiata ma non deve essere una attenuante per non farci lavorare nella maniera giusta”. Parole speciali per Gabriele Bigerna che Sabato presso la splendida Villa Palazzo si è unito in matrimonio con Silvia Fè: “Una vasta rappresentanza della nostra Squadra è stata affianco al Bigio nel giorno più importante della sua vita”, sottolinea. “A lui e Silvia i migliori auguri”.