Rotary Club Viterbo: finissage con ospiti mostra “Fellini: Viterbo e il sogno”

NewTuscia – VITERBO – Grande successo per la mostra “Fellini, Viterbo e il sogno”, organizzata dal Rotary Club Viterbo con il supporto dell’amministrazione comunale, dove sono esposte le foto di backstage inedite scattate da Donatella Baglivo, le opere realizzate dal cineasta riminese, come le caricature custodite dalla famiglia Catozzo, i bozzetti per film quali “Casanova” e “Giulietta degli spiriti” del grande scenografo Giantito Burchiellaro, strumenti fondamentali per la sua arte come la pressa Catozzo e gli omaggi cittadini degli alunni del liceo Orioli e dell’artista Fiorenzo Mascagna.

A grande richiesta l’allestimento viene prolungato di un giorno e il 15 settembre si svolgerà un finissage molto particolare. Saranno infatti ospiti lo scenografo Burchiellario, che per motivi di lavoro non ha presenziato all’inaugurazione, tornerà Alberto Catozzo, che approfondirà la spiegazione della pressa inventata dal padre e racconterà la nascita della fabbrica. Al suo fianco un amico di famiglia, il vescovo Lino Fumagalli, che prima di guidare la Diocesi viterbese è stato a lungo a Tolfa, stringendo con Leo un rapporto di stima molto importante. A fare da trade union tra gli interventi, oltre alla moderazione di Simona Tartaglia, past president Rotary Club Viterbo e responsabile del progetto, sarà presente Antonello Ricci, narratore del documentario “100 volte Fellini” e profondo conoscitore di cinema.

Tra i tanti visitatori della mostra numerosi commenti positivi per l’unicità delle opere e per aver descritto un diverso di Fellini, specie quello dimostrato dalle caricature realizzate e donate alla famiglia Catozzo, gesti di familiarità che ne svelano il lato umano oltre che professionale. Tanti complimenti anche per aver accolto le opere “di casa” degli studenti dell’Orioli e dell’artista Mascagna, Infine una visitatrice ha ricordato che fu il padre a fornire sul set de “I vitelloni” il gas necessario ad avviare le macchine da presa.

Per le ultime curiosità su Fellini, sull’uomo e sulla sua immensa arte, l’appuntamento è per mercoledì 15 settembre 2021, presso la chiesa degli Almadiani, con accesso secondo le vigenti disposizioni di legge.

