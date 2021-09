Meteo per Viterbo, Lazio, Italia del 14/09/2021

Viterbo

Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio; condizioni di tempo stabile in serata con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +14°C e +29°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, qualche nube in più nel corso del pomeriggio con isolate piogge sui settori meridionali. In serata il tempo sarà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio.