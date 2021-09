Memorial Panichelli e trofeo dei Falisci da record: oltre 300 atleti in gara

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Le gare svolte il 9 e 12 settembre scorso del 3° Memorial Alessandro Panichelli per il ciclismo e della 13° edizione del Trofeo dei Falisci per la corsa podistica sono state un grande successo in termini di partecipazione sia di concorrenti che di spettatori. Nella due giorni di sport, gli atleti in gara in queste manifestazioni sono stati oltre 180 nel ciclismo e circa 130 nella maratonina di 10 km.

L’assessore alle politiche sociali e allo sport, Carlo Angeletti, ha dichiarato “Ringrazio le associazioni organizzatrici, ASD Ciclismo Civita Castellana e Atletica Alto Lazio, per aver dato lustro alla nostra città, non solo per l’aspetto sportivo delle gare che agonisticamente sono state molto impegnative e tecniche, ma anche per lo spirito di aggregazione e il riflesso turistico visto che hanno avuto come cornice il centro storico cittadino, con le sue bellezze monumentali”.

Il sindaco Luca Giampieri, che ha salutato gli atleti sia in partenza che alle premiazioni, ha così commentato: “Finalmente Civita Castellana dopo le ristrettezze della pandemia riparte e così anche lo sport. La nostra città ha bisogno di questa manifestazione perché si sta proiettando sempre di più verso un turismo sportivo e manifestazioni come queste ne rappresentano un valido segnale.”

I ringraziamenti da parte dell’amministrazione comunale sono andati, oltre che agli uffici, naturalmente, anche alle forze dell’ordine, carabinieri del comando di Civita Castellana, e la polizia locale, alla CRI cittadina e ai volontari della protezione civile che, con la loro presenza, hanno garantito la sicurezza di tutti i partecipanti in questi eventi sportivi agonistici.