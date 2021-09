La Muay Thai Viterbese vola a Londra

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Il 04/09/2021 Sveva melillo della “Viterbo muay thai camp”conquista il titolo internazionale del world muay thai council (WMC Muay Thai Against Drugs) a Giove, stravincendo ai punti contro la campionessa greca Effrosyni Xiloudy.

Subito dopo questa vittoria , arriva la notizia della sfida per il titolo di un altro circuito internazionale, quello del “Muay Thai Grand Prix”, Olimpo della disciplina thailandese in Occidente .

Il 09 ottobre 2021 Sveva affronterà la campionessa in carica Iman Barlow , “Pretty Killer”, a casa sua , nella prestigiosa 02 Arena di Londra, in una card piena di superstar.

La 02 Arena di Londra, utilizzata in passato per eventi come il torneo olimpico NBA, le ATP World Tour Finals(finali di tennis mondiale ), il campionato di hockey su ghiaccio NHL fino agli eventi della WWE e della promotion numero uno al mondo di MMA, la UFC;

Tra quattro settimane vedrà ,nella sua magnifica cornice dalla capienza di 20 000 persone,Sveva Melillo e il suo angolo gialloblu nelle persone di Daniele Marinetti e Stefano Di Pietro, oltre ai tifosi nostrani, sfidare la sua Regina (93 vittorie,6 sconfitte, 3 pareggi) e provare a portare la Città dei papi ancora più in alto nel panorama internazionale degli sport da combattimento .