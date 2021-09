La Domus Mulieris ha ripreso gli allenamenti

NewTuscia – VITERBO – Sono finite le vacanze estive per le ragazze della Domus Mulieris Viterbo che, al Palazzetto dello sport, hanno ripreso gli allenamenti in vista della stagione agonistica 2021/2022 del basket femminile. Il gruppo gialloblù, diretto da coach Carlo Scaramuccia, ha iniziato a preparare la nuova avventura nel segno della continuità per quanto riguarda il campionato da affrontare: la compagine viterbese sarà infatti nuovamente ai nastri di partenza del campionato di serie B, anche se la formula è stata rinnovata e prevede un girone unico composto da 11 formazioni laziali che poi, in base ai piazzamenti conseguiti, si dovrà incrociare con un girone comprendente squadre di Abruzzo, Molise e Umbria.

Rinnovata anche la collaborazione con il main sponsor Domus Mulieris, il centro polispecialistico di Viterbo diretto dalla dott.ssa Rossella Mellino che, grazie alla presenza di tantissimi specialisti, offre servizi per le donne, per i bambini e per tutte le famiglie. Non è cambiata nemmeno la forte componente “verde” dell’organico, anzi, se possibile, la scelta di puntare su ragazze giovanissime e desiderose di mettersi in evidenza è stata ulteriormente rafforzata.

Rispetto alla passata stagione, infatti, non fanno più parte del gruppo Martina Gasbarri, Veronica Martin e Giulia Quaresima, tre giocatrici conosciute e apprezzate dal pubblico viterbese che le ha sempre viste lottare e impegnarsi al massimo per portare in alto i colori gialloblù; la decisione della società è stata quella di dare spazio ad altre ragazze del vivaio pescando nella formazione under 17 che avrà diversi elementi aggregati alla prima squadra e pronti a raddoppiare il proprio impegno stagionale.

Gli allenamenti della Domus Mulieris proseguiranno in modo intenso e saranno previste anche alcune sfide preparatorie prima del via ufficiale del campionato, stabilito da calendario per il week-end del 23 e 24 ottobre prossimi.