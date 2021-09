I 50 anni di matrimonio di Luigi Zannoni e Carla Forlini

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “La misura dell’amore è amore senza misura”. Citando una importante massima agostiniana la Parrocchia del Santo Sepolcro di Acquapendente annuncia il lietissimo evento in programma questo pomeriggi.

Presso la Cappella di Santa Cristina festeggeranno 50 anni di matrimonio Luigi Zannoni e Carla Forlini. Per il più elegante e rifinito ex barbiere aquesiano, l’importanza di aver vicina la figlia Barbara giunta appositamente con la famiglia per l’occasione oltre ai famigliari. Alla coppia giungono gli auguri di tutti i colleghi ancora in attività, che hanno visto sempre in lui un “faro luminoso” indispensabile. Prodigo di consigli per migliorare la loro attività.