Un Monterosi volenteroso perde in casa 3-2 con il Campobasso, fatale il primo quarto d’ora di gioco

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Il Monterosi perde in casa 3-2 con Il Campobasso, un inizio di gara shock per i ragazzi di Mr.DAntoni che dopo un quarto d’ora di gioco si sono trovati sotto di tre reti. I biancorossi hanno reagito e nel finale di primo tempo hanno accorciato le distanze con Costantino su un calcio di rigore. Nella ripresa hanno attaccato a spron battuto riversandosi nella metà campo dei molisani alla ricerca del pareggio ed hanno accorciato le distanze con Polito sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma ormai era troppo tardi, comunque rimane la prestazione della squadra.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

MONTEROSI: Marciano’, Tartaglia,Mbende, Rocchi, Adamo, Franchini, Buono, Buglio,Tonetto, Caon, Costantino.

A disposizione di Mr.David D’Antoni: Alia, Cancellieri, Polito, Ferri Marini, Verde, Parlati, Nasini, Sdaggui, Di Paoloantonio, Piroli.

CAMPOBASSO: Raccichini, Sbardella, Menna, Dalmazzi, Vanzan, Candellori, Bontà Tenkorang, Di Francesco, Rossetti, Liguori.

A disposizione di Mr.Cudini Mirko: Zammarion, Coco, Nacci, Emmausso, Pace, Martino, Giunta, Ciocca, Magri, Vitali, Parigi.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Assistenti Santino Spina di Palermo e Piazzini Simone di Prato,

Quarto Uomo: Dorillo Nicolo’ di Torino

Note: serata mite terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 800 con folta rappresentanza molisana in curva Sud.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 4° Il Campobasso parte subito forte e passa in vantaggio con una bella azione di Rossini che, entrato in area di rigore del Monbterosi, lascia partire un diagonale che non lascia scampo al portiere avversario.

Al 9° il Campobasso raddoppia e si porta sul 2-0. Si ripete sempre con Rossetti che dal limite dell’area lascia partire un bolide, che si insacca all’angolo della porta di Marciano’.

Al 13° il Campobasso si porta sul 3-0, con un cross dalla fascia sinistra in area di rigore del Monterosi. Bontà lasciato solo nell’area piccola di testa mette in rete.

Una mazzata terribile per i biancorossi del Monterosi che provano ad rialzare la testa.

Al 20° viene ammonito Adami del Monterosi per una entrata a centrocampo.

Al 22° grande parata del portiere del Monterosi Marciano’ che devia in corner un pericoloso colpo di testa.

Al 29° il portiere del Campobasso esce di testa in anticipo sugli attaccanti del Monterosi lanciati a rete.

Al 30° cambio nel Monterosi escono Caon e Mbende ed entrano Ferri Marini e Polito.

Al 35° viene ammonito Menna per fallo di mano a centrocampo.

Al 37° Colpo di testa di Ferri Marini che devia un cross, il pallone si perde di poco alto sopra la traversa.

Al 40° punizione per il Monterosi dal vertice sinistro dell’area. Il pallone finisce scodellato in area molisana, è fallo di mano di un difensore ospite e calcio di rigore decretato dal direttore di gara. Della battuta si incarica Costantino che realizza una bella rete spiazzando il portiere.

Al 41° Monterosi galvanizzato dalla rete, si rende pericoloso in attacco con Ferri Marini la sua conclusione esce fuori di poco.

La prima frazione digioco è terminata con il risulttao di 3-1 per gli ospiti.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 2° calcio d’angolo per il Monterosi. Il pallone finisce in mezzo all’area di rigore, ma la difesa molisana respinge il tiro di Adamo.

Al 5° il Monterosi si rende pericoloso in attacco con Costantino che mette in rete un cross basso di Di Paoloantonio, ma l’arbitro annulla per fuorigioco segnalato dal guardalinee a lato Pratogiardino.

Al 7° Monterosi si rende pericoloso con un tiro dalla distanza di poco alto sopra la traversa.

Al 10° cambio nel Campobasso: esce Liguori; al suo posto entra in campo Giunta.

Gli uomini di Mr.D’Antoni attaccano a testa bassa il Campobasso di difende sulla propria trequarti.

Al 20° cambio nel Monterosi: esce Buono un centrocampista; al suo posto entra in campo Parlati giocatore con caratteristiche più offensive.

Al 23° cambio nel Campobasso: esce Di Francesco; al suo posto entra Parigi.

Al 27° esce Tartaglia; al suo posto entra Verde nelle fila dei biancorossi di casa.

Il Monterosi preme e si rende pericoloso in diverse occasioni, ma non riesce a trovare la via della rete.

Al 41°viene ammonito Sbardella del Campobasso per una trattenuta.

Al 45° cambio nel Campobasso: esce Rossetti autore di una bella doppietta al suo posto entra Vitali.

Al 46° calcio d’angolo per il Monterosi i biancorossi accorciano le distanza con Polito che di testa mette in rete con un bel colpo di testa.

Vince il Campobasso 3-2, ma il Monterosi perde con l’onore delle armi.

RISULTATI DELLA 3° GIORNATA D’ANDATA

TARANTO-PALERMO 3-1

FOGGIS-TURRIS 0-2

PAGANESE-CATANIA 1-0

MONTEROSI-CAMPOBASSO 2-3

VIBONESE- JUVE STABIA 1-3

CATANZARO-POTENZA 1-1

MONOPOLI-MESSINA 2-1

FIDELIS ANDRIA-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

PICERNO-BARI 0-1

AVELLINO-LATINA 1-1

CLASSIFICA

MONOPOLI 9

BARI 7

TARANTO 7

VIRTUS FRANCAVILLA 6

JUVE STABIA 5

TURRIS 4

PALERMO 4

LATINA 4

FOGGIA 4

PAGANESE 4

CAMPOBASSO 4

AVELLINO 3

CATANIA 3

MESSINA 2

POTENZA 2

AZ PICERNO 2

FIDELIS ANDRIA 1

MONTEROSI 1

VIBONESE 1

PROSSIMO TURNO

JUVE STABIA-CAMPOBASSO

MESSINA.VIRTUS FRANCAVILLA

CATANIA-BARI

FDELIS ANDRIA-VIBONESE

LATINA-FOGGIA

PAGANESE-TARANTO

PALERMO-CATANZARO

POTENZA-MONTEROSI

TURRIS-PICERNO

MONOPOLI-AVELLINO