Vende alcolici ai minori di 14 anni, denunciato dai carabinieri

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

I Carabinieri di Civita Castellana, nell’ambito di un servizio predisposto coordinato, finalizzato al controllo dei locali pubblici in relazione al contrasto della diffusione del virus covid-19 e della somministrazione di alcolici ai minori, hanno denunciato a piede libero un 40enne di origine pakistana residente in Civita Castellana, titolare di attività commerciale, per aver somministrato bevande alcoliche a minori di anni 14, poiché è stato sorpreso nel suo locale a vendere alcolici a ragazzini.