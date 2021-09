Si conclude la storica cinquantesima edizione dell’Ottava di Sant’Egidio: socialità, radici storico-culturali e valori condivisi di tradizione e innovazione al centro della Ripartenza

NewTuscia – di Stefano Stefanini – Si concludono domani domenica 12 settembre, con il Corteo storico in costume ed il Palio degli Arcieri – da seguire in streaming e non con la presenza di pubblico – i festeggiamenti in onore del santo patrono di Orte, Sant’Egidio, con le rievocazioni dell’Ottava che celebra la storica cinquantesima edizione.

Questa cinquantesima edizione coincide anche con la campagna elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale e secondo noi, valutando l’intensità, la qualità e la partecipazione del pubblico alle manifestazioni dell’Ottava, tutti i candidati a sindaco e a consigliere comunale, oltre che i programmi elettorali sottoposto agli elettori dovranno curare con particolare attenzione la cultura, la rievocazione storica, le radici so io culturali della comunità e le opportunità aggregative e socializzanti che solo la cultura, la promozione turistica e lo spettacolo sanno dare alla città.

Le origini del culto di Sant’Egidio: nel 1324 i primi documenti e nel 1501 patrono della riconciliazione tra le fazioni cittadine.

Il polittico, ovvero le tavole che rappresentano alcuni episodi della vita di S. Egidio, conservato attualmente nel Museo Diocesano, rappresenta la più antica testimonianza del culto che la comunità ortana ha riservato al monaco ateniese.

Questa esclusiva opera d’arte apparteneva all’altare precedentemente dedicato nella chiesa di Santa Croce e serviva come sportello della cripta che custodiva la statua.

Il culto di S. Egidio risale almeno al 1324, anno in cui il principe Giovanni d’Angiò, fratello di Roberto Re di Napoli, si rifugiò ad Orte per sfuggire ai ghibellini “Colonnesi”. Allo stesso principe Giovanni si fa risalire la dedicazione dell’altare a S. Egidio.

Altre fonti storiche attribuiscono la devozione al Santo al transito per Orte delle truppe francesi di Carlo d’Angiò.

Gli statuti comunali citano S. Egidio a partire dal XVI secolo. Documenti ufficiali attestano che la festa fu solennizzata da papa Bonifacio IX nel 1396, che concesse per la festività ortana le stesse indulgenze della Porziuncola di Assisi.

Per il periodo dell’Ottava nel pieno rispetto delle,norme anticovid varati dalle competenti autorità sono stati programmati, oltre ai convegni, ai momenti di rievocazione stortica in costume, la Rassegna sulle “Cinquant’Ottave” ed il Teatro Medievale, numerosi appuntamenti di presentazione di libri di storia, archeologia, religiosità, le visite programmate con prenotazione obbligatoria di Orte Sotterranea e al centro storico di Orte.

Per permettere la fruizione del patrimonio culturale della Città in piena sicurezza, i tre musei cittadini: il Civico, il Museo D’Arte Sacra e il Museo delle Confraternite sono stati aperti al pubblico per tutto lo svolgimento dell’Ottava.

Gli organizzatori, i cittadini e gli ospiti hanno vissuto due settimane all’insegna della socializzazione, della promozione dell’arte, della cultura e delle rievocazioni storiche che hanno caratterizzato questa cinquantesima edizione storica che, per rettore dell’Ente organizzatore dell’Ottava, Giovanni Primavera, e per la parte spirituale il parroco don Maurizio Medici ha costituito un valido strumento di Ripartenza sotto il segno dell’aggregazione sociale e culturale, dopo tanti mesi di forzato isolamento !

Programma del fine settimana conclusivo della 50a Ottava di Sant’Egidio 2021

Sabato 11 Settembre

ore 17:00 “Entrate, uscite e memorie di Bartolomeo da Orte 1369-1403” Presentazione al pubblico del libro

a cura del Dott. A. Zuppante

Palazzo Vescovile (Sala conferenze Episcopio)

ore 18:00 “Carte, pietre e paesaggi di una comunità. Scritti di Archeologia e storia”

Presentazione al pubblico del libro

a cura del Dott. G. Pastura

Palazzo Vescovile (Sala conferenze Episcopio)

ore 18:00 “Cinquant’Ottave”

Apertura Mostra

Sala Proba Falconia

ore 18:00 Teatro dei burattini per bambini a cura della compagnia

“Gli Acrobati del Borgo”

Via Etrusca

ore 20:00 Apertura Taverne

con “Nespolo lo Giullare”, “Messer Lurinetto e Tommaso”

dalle ore 21:00 IN CONTEMPORANEA con ripetizioni ogni ora

“Ignis” Numeri acrobatici, fachirismo e spettacolo con effetti di fuoco a cura di “I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e

“Squilibrio”

Terrazza Giardino

“Il fachiro ignaro”

a cura di “I Giullari Ciarlatani”

Piazza Fratini

“Et come non…”

a cura di “Mago Abacuc”

Via Venezia

“Il peccato dei giullari”

a cura di “Gli Acrobati del Borgo”

Via Etrusca

POSTI CONTINGENTATI

Info su www.ottavamedievale.it

ore 22:00 Giochi di Bandiera

Esibizione del Gruppo Sbandieratori

di Orte Piazza della Libertà

Diretta TV e Streaming su Teleorte

Domenica 12 Settembre

ore 11:00 “Cinquant’Ottave” Apertura Mostra

Sala Proba Falconia

ore 11:30 Bando del Palio ore 12:30 Apertura Taverne

con “Nespolo lo Giullare”, “Messer Lurinetto e Tommaso”

ore 15:00 Grande Corteo Storico Vie della Città

dalle ore 15:30 IN CONTEMPORANEA con ripetizioni ogni ora

“Equilibrium” Numeri di giocoleria misti a giullarate con performance di equilibrismo a cura di

“I Giullari del Carretto”, “Amaranta” e “Squilibrio”

Terrazza Giardino

“Le mazze in volo”

a cura di “I Giullari Ciarlatani”

Piazza Fratini

“I Buonavoglia”

a cura di “Mago Abacuc”

Via Venezia

“Di borgo in borgo”

a cura di “Gli Acrobati del Borgo”

Via Etrusca

POSTI CONTINGENTATI

Info su www.ottavamedievale.it

ore 17:00 Palio degli Arcieri

Disputa dell’Anello d’Argento

tra gli Arcieri delle 7 Contrade di Orte

Piazza della Libertà

EVENTO A PORTE CHIUSE

Diretta TV e Streaming su Teleorte

ore 19:00 “Lotteria de Santo Egidio 2021” Estrazione biglietti vincenti Piazza della Libertà

ore 20:00 Apertura Taverne