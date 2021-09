Nepi. Prima edizione di “Una Corte di Libri”, fiera della piccola e media editoria

“Una Corte di Libri” fiera della piccola e media editoria che vedrà la sua prima edizione nei giorni 17,18 e 19 settembre a Nepi presso la Rocca dei Borgia

Cos’è “Una Corte di Libri”

Una Corte di Libri – fiera della piccola e media editoria è una manifestazione ideata e fortemente voluta dalla Mulph Edizioni, casa editrice fondata a Nepi e attiva da oltre vent’anni in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Nepi. Specializzata in pubblicazioni di carattere musicale – metodi di solfeggio, partiture per bande – da qualche anno ha aperto il suo catalogo anche ad altri generi come la narrativa, la poesia e la saggistica.s

L’intento degli organizzatori è quello di creare un evento che, essendo decisamente più “intimo e contenuto” rispetto ad altre manifestazioni sparse su tutto il territorio italiano, riuscirebbe a dare maggiore voce ai piccoli editori i quali avranno la possibilità di tessere relazioni più profonde con gli utenti finali del loro prodotto: i lettori.

Uno degli obiettivi che “Una Corte di Libri” si pone è quello di fortificare ed intensificare il rapporto tra autori, editori e lettori, tutti pezzi dello stesso puzzle molto spesso troppo distanti fra loro.

Le storie messe nero su bianco dagli autori delle case editrici partecipanti, prenderanno vita attraverso il susseguirsi di presentazioni dove si assisterà ad uno scambio di idee e opinioni su varie tematiche; da quelle più attuali e strettamente legate al nostro tessuto sociale come integrazione, parità dei diritti, violenza sulle donne, identità sessuale, fino ad arrivare a concetti più astratti come amicizia, amore e coraggio.

Com’è facilmente deducibile dal nome medesimo, la manifestazione si terrà presso la corte della favolosa Rocca dei Borgia, situata al centro del paese che la ospita, Nepi. Immersi nell’incantevole corte borgiana e contornati da bellezze di chiara fattura rinascimentale, chi parteciperà potrà godere di manifestazioni culturali di vario tipo: autori che presenteranno le loro opere, parlando delle proprie esperienze letterarie ed editoriali, conferenze, musica, degustazioni. Ampio spazio verrà dedicato alla letteratura per i più giovani, con spazi dedicati, laboratori e incontri per sensibilizzare i bambini sia alla lettura che alla scrittura.

Come prima edizione, gli organizzatori sperano in una riuscita che coinvolga il maggior numero di persone poiché il loro intento è quello di far divenire “Una Corte di Libri” una delle manifestazioni culturali dedicate al libro ed alla lettura, più interessanti e partecipate del Centro Italia.

Programma “Una Corte di Libri” 2021

VENERDì 17 SETTEMBRE

ore 17.00 Inaugurazione

ore 17.20 Simona Benedetti: Michelangelo. Un amore pericoloso. Tra arte e fede, Tau Editrice

ore 17.50 Movimento artistico di promozione autori indipendenti “In giro con l’arte” presentano:

Fammi volare capitano di Fabio Pennacchi

La bilancia dei Mondi divisi di Emiliano Guiducci

Accendi i miei sogni di Mario D’Onofrio

ore 18.30 Mulph Edizioni: Racconti del Bosco di Fabrizio Lucatello – presenta Andrea Lucatello, giornalista Radio Capital

ore 19.00 “DZ Edizioni”: La Canzone del Drago di Monica Serra

ore 19.30 “Le Mezzelane Casa Editrice”: Eros & Eros di Mapi, Abner Thomas e Ilaria Coppini.

SABATO 18 SETTEMBRE

ore 10.30 apertura degli stand

ore 10.30-11.30 “Trucca bimbi e storie di burattini” a cura de “Il Nido dei Pulcini”

ore 11.30-12.30 “Le avventure di Gatto Leo e altre storie” a cura di Rita Ottaviani

ore 16.00 “Reader for blind”: “Bastardo di rogna e tanfo di terra”, lo Zabio Cotàl di Guido Cavani – presenta Valerio Valentini, editore

ore 16.30 “Mulph Edizioni”: HIP HIP… JUPE! libro multimediale con illustrazioni di Giulia Coppola, musica e poesia Elisabetta Daolio

ore 17.00 “Autrici Indipendenti”:

Le confessioni di una concubina di Roberta Mezzabarba

Il sussurro del lago di Loriana Lucciarini

ore 17.30 “Mulph Edizioni”: Italiani nello spazio di Giovanni Intilla

ore 18.00-19.30 incontro con Fabrizio D’Esposito, giornalista e inviato de Il fatto quotidiano. “Scrittori emergenti e panorama editoriale italiano”; moderatore: Luciano Pazzetta.

ore 19.30 Show Cooking a cura di Valerio Marini – Gastromania e conferenza sui prodotti tipici nepesini

DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 10.30 apertura degli stand

ore 10.30-11.30 “Aspettando Lucrezia” a cura di Rita Ottaviani

ore 16.00 “Mulph Edizioni”: Il Castello… un fantasma e una gatta di Rita Ottaviani

ore 16.30 “Edizioni Effigi”: L’assedio di Rofalco di Luis Contenebra

ore 17.00 “Tuga Edizioni”: Venti chilometri di azzurro di Davide Lupidi ; relatore Mauro Negretti

ore 17.30 “Le Mezzelane Casa Editrice”: Un lungo ritorno di Loriana Lucciarini e Laura Bassuti

ore 18.00-19.30 “L’organizzazione degli eventi culturali nel territorio della Tuscia, ricezione, difficoltà e risultati” interviene Filippo Rossi, ideatore Caffeina Festival modera Luciano Pazzetta

ore 21.00 chiusura della fiera

All’interno della manifestazione saranno presente anche gli stand di:

Cartolibreria Gregori

Museo Civico e Libreria Comunale di Nepi

Zafran Cuore Rosso di Nepi

Durante i tre giorni della manifestazione dalle 19.00 apertura area food&drink a cura di Gastromania

Durante tutta la manifestazione sarà possibile visitare la “Rocca dei Borgia”. Per orari, modalità e prenotazioni Museo Civico di Nepi 0761 570604 o museo@comune.nepi.vt.it

Per informazioni su dove mangiare – dove dormire https://www.proloconepi.it/