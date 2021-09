Denunciate due persone per due diverse truffe

NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Casperia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti due persone per altrettante truffe.

Nel primo caso, una donna di Forano, pensionata, rispondendo ad un annuncio su un social network, ha chiesto un prestito di 30.000 euro. Le è stato chiesto, però, quale costo di gestione della pratica e per l’avvio del finanziamento, il pagamento di 2 vaglia postali da 300,00 euro ciascuno. A versamenti effettuati, purtroppo, non ha mai più ricevuto il danaro pattuito e non ha più avuto notizie delle persone e della fantomatica impresa con cui aveva stipulato l’accordo.

L’autore della truffa, di origine calabrese, è stato, però, individuato e denunciato dai Carabinieri.

Nel secondo caso ad essere vittima di truffa e sostituzione di persona è stata una 24enne di Casperia che si è vista recapitare fatture di addebito, per un ammontare pari a quasi 500,00 euro, per un’utenza telefonica di rete fissa in realtà mai attivata. Anche in questo caso i Carabinieri di Casperia sono riusciti a dare un nome all’autrice della truffa, anch’essa calabrese.

In entrambi i casi le indagini proseguiranno al fine di recuperare le somme illecitamente sottratte dagli autori delle truffe.