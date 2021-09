Talete SpA, al via gli avvisi bonari anti-morosità

NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo. Talete SpA, in maniera coerente con la campagna di contrasto alla morosità in corso da mesi, attivata nel rispetto di chi osserva le regole pagando costantemente le bollette, ha cominciato a inviare agli utenti inadempienti gli avvisi bonari per la mancata corresponsione delle fatture emesse.

Fermo restando che è possibile concordare la rateizzazione dell’insoluto, Talete SpA conferma che sono state attivate le funzionalità della piattaforma PagoPA – sistema unico di pagamento – utilizzabile anche da smartphone al fine di favorire imprese e cittadini nel pagamento delle fatture ricevute per il servizio idrico integrato. Per effettuare i pagamenti con questa modalità sarà sufficiente registrarsi nella sezione “sportello online” presente nel sito www.taletespa.eu.

Verificate le fatture l’utente potrà procedere al saldo delle stesse, fino a un massimo di cinque alla volta, utilizzando i più comuni sistemi di pagamento elettronici, tra cui Carta di credito/debito, proprio conto corrente, Bancomat Pay, Satis Pay, Postepay, Paypal, IConto.

L’azienda è a disposizione tramite “contact center”, una casella di posta elettronica dedicata, e per appuntamento negli uffici, sempre in osservanza delle regole imposte dalla pandemia in atto, al fine di fornire ogni tipo di informazione e chiarimento.