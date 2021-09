“Montalto tra le mura”: al via la prima edizione interamente dedicata al centro storico

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Un nuovo format interamente dedicato al centro storico: l’amministrazione comunale ha ideato “Montalto tra le mura”, la manifestazione enogastronomica e folcloristica che andrà in scena dal 17 al 19 settembre.

Tre giorni in cui tra le antiche vie prenderà il via il mercatino delle curiosità dell’associazione Mercante in Fiera con l’artigianato, l’oggettistica e l’antiquariato. Il mercato si terrà su tutto il percorso fiera (Viale Garibaldi, via Roma, via Trento e Trieste, via Soldatelli, piazza Felice Guglielmi, piazza Unità Italiana) dove una serie di eventi caratteristici animeranno le tre giornate e a cui parteciperanno anche le attività commerciali locali.