Inizio attività scolastica, attenzione ai divieti di sosta e circolazione nei pressi di alcuni istituti

NewTuscia – VITERBO – Riapertura scuole, attenzione ai divieti di sosta e di circolazione nei pressi di alcuni istituti a partire dal prossimo 13 settembre. La polizia locale – su richiesta degli stessi istituti scolastici – ha emanato una serie di provvedimenti per favorire l’afflusso in sicurezza degli alunni e loro accompagnatori, nel rispetto delle vigenti normative antiCovid.



Nello specifico, a partire dal prossimo 13 settembre, dalle ore 7,30 alle ore 9 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30, dal lunedì al venerdì, e comunque negli eventuali diversi orari di entrata e uscita dei singoli plessi scolastici (escluso i festivi), in prossimità degli stessi edifici, sarà interdetta la circolazione veicolare – eccetto veicoli a servizio dei diversamente abili e scuolabus – in via Emilio Bianchi, piazza Luigi Concetti, strada Salamaro – intersezione con piazza Castelli, via Alessandro Quadrani fino all’intersezione con via S. Rosella – Bagnaia, via Marche fino all’intersezione con via del Colle – San Martino al Cimino, via Morgantini fino all’intersezione con via Boco – Grotte Santo Stefano (ord. n. 461 del 7/9/2021).

A seguito di apposita richiesta da parte dell’istituto comprensivo Pietro Vanni, per consentire un maggiore spazio nella zona antistante il cancello di via Carlo Cattaneo n. 9, sempre a partire dal prossimo 13 settembre, dalle ore 7,30 alle ore 14,30, dal lunedì al sabato – escluso i giorni festivi – e comunque fino a cessata emergenza Covid, in via Cattaneo, da fronte civico 34 a civico 36/b, sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione, nella zona adiacente il cancello di ingresso e il muro di cinta dell’istituto, escluso il passaggio per l’edicola, lo stallo disabili e due stalli riservati alla ricarica elettrica dei veicoli. L’area sarà debitamente segnalata tramite un apposito corridoio (ord. n. 456 del 6/9/2021).

Infine, per garantire un idoneo spazio di stazionamento degli alunni dell’istituto comprensivo Ellera, nel rispetto del distanziamento interpersonale, in condizioni di sicurezza stradale, sarà interdetta la circolazione veicolare in via Venezia Giulia, nel tratto tra via Friuli e piazza Re Gustavo, dalle ore 7,30 alle 9 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30, dal lunedì al venerdì, escluso i festivi, con eccezione per i veicoli a servizio di persone diversamente abili e scuolabus (ord. n. 455 del 6/9/2021).