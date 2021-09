A Canino il convegno “Le Terre della Tuscia. Secondo passo”

NewTuscia – CANINO – Visto il gradito boom di visitatori e turisti di questa estate, immortalato dall’Osservatorio Turistico dell’Adoc, per fare fronte anche al lato pratico dell’aspetto, che coinvolge servizi al traffico e igienici, parcheggi e sicurezza, i settori di Turismo, Commercio e Artigianato, gli Enti Culturali e le Amministrazioni Locali, Provinciali e Regionali lavoreranno in sincronia per potenziare il sistema turistico e di sviluppo dell’Etruria-Tuscia.

Saranno coinvolte nel progetto associazioni di categoria e di ogni tipo, Pro Loco e Università, ma anche imprese, imprenditori ed investitori nostrani ed esteri, come La Famiglia Cotarella, la multinazionale Orpheo Group, Love it- DMC, Studio Colosseo, International Consulting ed il gruppo di imprese per lo sviluppo ARTSITALY, pronto con i propri network ad affiancare nella progettazione prima e nell’esecuzione poi iniziative ed attività imprenditoriali volte a generare occupazione.

Al via dunque tavole rotonde nelle cinque zone omogenee della Tuscia; fin dal primo incontro il progetto ha visto una numerosa partecipazione. Si è iniziato al Muvis di Castiglione in Teverina e proseguirà il 13 settembre a Canino, dove si vedrà protagonista la Maremma Etrusca: “Le Terre della Tuscia – Secondo Passo” si terrà al Museo della Ricerca Archeologica di Vulci.

Appuntamento dunque alle 17,00 nel massimo rispetto delle norme anti-covid.