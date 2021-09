Candidato Sindaco di Montefiascone Andrea Danti: “Lista regolarmente validata e ammessa alla competizione elettorale”

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Riceviamo e pubblichiamo.

“Oggi ho letto le parole del Segretario del PD, Vincenzo Frallicciardi: “Niente ricorso per far annullare Insieme” ed ho avuto una duplice reazione.

Da una parte un sentimento di ilarità e da una parte mi sono però anche arrabbiato.

Dice il Sig. Frallicciardi che spetta alla candidata De Santis decidere se proporre impugnazioni avverso la nostra lista.

Evidentemente i suoi compagni di cordata non lo hanno avvertito che la De Santis ha già proposto un ricorso in tal senso. Ne sono sicuro in quanto ero casualmente presente in Comune.

Ho chiesto accesso agli atti per conoscerne il contenuto, ma questo non mi è stato ancora fornito.

Dice ancora il Frallicciardi che la nostra lista potrebbe essere annullata e che non lo sarà per Loro gentile concessione.

Evidentemente, non sa neanche che la lista è stata regolarmente validata e ammessa alla competizione elettorale.

Se, dunque, questa è la parte comica delle dichiarazioni del Frallicciardi ve ne anche una più seria che mi ha fatto arrabbiare. Quando dice, il Frallicciardi, senza alcun elemento oggettivo, che la nostra lista sarebbe irregolare.

Ebbene non posso tollerare tali insinuazioni e non permetterò che se ne facciano altre.

Voglio dare un consiglio al Frallicciardi: si legga il manuale del Ministero dell’Interno 2021 a pag. 298 e 299 e forse impiegherà meglio il proprio tempo.

Il Frallicciardi si occupi, quindi, della propria di lista, e dei giochi politici che l’hanno fatta nascere.

Insomma, invece di parlare della pagliuzza a casa altrui, si occupi della trave in casa sua.”