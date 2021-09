Andrea Proietti e Annalisa Minetti con From Study to Work

NewTuscia – VITERBO – La formazione dinamica sulle competenze trasversali per entrare nel mondo del lavoro

Con 10 anni di esperienza nell’accompagnamento dei giovani nei momenti fondamentali che segnano la costruzione della loro vita professionale, il progetto From Study to Work ideato e progettato da ANDREA PROIETTI, Coach e Formatore professionista, acquista oggi una personalità ancor più definita, grazie alla partecipazione diretta di Annalisa Minetti.

Il sogno della cantante e atleta paralimpica è, con la collaborazione dello staff di From Study to Work, poter affiancare i giovani nel percorso di sviluppo delle proprie potenzialità per vederli soddisfatti e realizzati.

Partendo dal presupposto che il modo più efficace per realizzare un futuro all’altezza dei propri sogni è quello di immaginarlo, costruire la strada per arrivarci e perseguirlo, From Study to Work si rivolge ai giovani con un format unico, ideato e progettato specificamente per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Un corso che prepara i ragazzi in modo trasversale rispetto alla scuola e all’università, fornendo quelle competenze (soft skills) che non si apprendono a livello scolastico, ma che sono ormai fondamentali per un efficace e soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro e, più in generale, nella società.

In quest’ottica, From Study to Work, si rivolge ai giovani e anche ai genitori e a tutti quegli adulti che hanno a cuore lo sviluppo professionale e sociale dei ragazzi e che credono nelle loro capacità.

Avvicinare un giovane a From Study to Work significa regalare competenze comunicative, relazionali, sociali che rappresentano basi solide per la costruzione di realtà funzionali e motivanti.

From Study to Work deve senz’altro parte del suo successo alle realtà scolastiche e universitarie che hanno dimostrato nei suoi confronti, in tanti anni, grande fiducia, avviando e mantenendo collaborazioni preziose che hanno dato modo a tanti ragazzi e ragazze di scoprire e sperimentare questa formazione indirizzata a supportare attivamente lo sviluppo a 360° della loro personalità sociale.

Prossimamente, a Viterbo ANDREA PROIETTI e ANNALISA MINETTI faranno una data completamente gratuita dove tutti i giovani avranno modo di conoscere da vicino From Study to Work come progetto fatto su misura per loro.

Il prossimo corso, rivolto a tutti i giovani (studenti e non) che vogliono acquisire le famose soft skills indispensabili per gestire efficacemente tutte le fasi, dal primo colloquio di selezione fino all’inserimento in un contesto lavorativo, ma anche per ottenere maggiori risultati nella gestione delle relazioni con gli altri nella vita di tutti i giorni, si terrà a Roma.

Si tratta di 5 giornate, per 30 ore di formazione, in cui i partecipanti avranno modo di conoscere e lavorare a diretto contatto con il Team di From Study to Work: saranno previste esercitazioni pratiche e laboratori esperienziali molto coinvolgenti e dinamici. L’intero percorso è svolto attraverso una Formazione Dinamica dove divertimento, coinvolgimento e apprendimento saranno gli elementi fondamentali. 5 giornate che possono cambiare la vita, il modo di pensare, di agire e di essere di tutti coloro che si affacciano al mondo del lavoro.