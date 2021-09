Accoglienza famiglie afghane, online l’avviso

NewTuscia – VITERBO – Accoglienza famiglie afghane, online sul sito istituzionale del Comune di Viterbo un avviso con una serie di informazioni utili rivolte a nuclei familiari e associazioni interessati a fornire un aiuto in termini di solidarietà e ospitalità. Nel dettaglio, questo quanto riportato nell’avviso emanato dal settore Servizi sociali del Comune di Viterbo: “Stiamo raccogliendo la disponibilità di famiglie e associazioni, da trasmettere alla Prefettura, al fine di organizzare una rete di solidarietà e ospitalità con il supporto e il coordinamento delle istituzioni.

Chiunque fosse disponibile e interessato può comunicarlo all’ufficio Servizi sociali del Comune di Viterbo, inviando una mail con i propri dati e contatti all’indirizzo segretariatosocialevt@comune.viterbo.it “. L’avviso fa seguito a una nota dell’ANCI Lazio e alla comunicazione del ministero dell’Interno con le quali si invitano i comuni a segnalare famiglie e associazioni di sposte ad accogliere cittadini afghani. Siamo tutti a conoscenza della complessa vicenda afghana – si legge ancora nel documento – e del difficile lavoro delle nostre Forze armate per condurre in Italia i cittadini afghani che avevano collaborato con la nostra missione in Afghanistan. A queste persone occorre ora assicurare un’accoglienza adeguata con servizi di ospitalità, che assicurino loro un percorso di inserimento sociale e civile.

La versione originale dell’avviso è consultabile sul sito www.comune.viterbo.it sezione settori e uffici – settore V – avvisi pubblici oppure direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-accoglienza-famiglie-afghane/ .