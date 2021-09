Tutti gli odg del prossimo consiglio comunale di Viterbo del 16 settembre

Il consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria, in prima convocazione, nella consueta sala del Palazzo dei Priori, domani 9 settembre alle ore 15,30, in modalità mista, ovvero con alcuni consiglieri in presenza e altri in videoconferenza, per la trattazione delle interrogazioni e degli argomenti previsti all’ordine del giorno. Il consiglio comunale è convocato inoltre, in prosecuzione, e con le stesse modalità, il 16 settembre alle ore 15,30, il 21 settembre alle ore 9,30, il 23 settembre alle ore 15,30, il 30 settembre alle ore 15,30 e il 5 ottobre alle ore 9,30. NewTuscia – VITERBO –Il consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria, in prima convocazione, nella consueta sala del Palazzo dei Priori, domani 9 settembre alle ore 15,30, in modalità mista, ovvero con alcuni consiglieri in presenza e altri in videoconferenza, per la trattazione delle interrogazioni e degli argomenti previsti all’ordine del giorno. Il consiglio comunale è convocato inoltre, in prosecuzione, e con le stesse modalità, il 16 settembre alle ore 15,30, il 21 settembre alle ore 9,30, il 23 settembre alle ore 15,30, il 30 settembre alle ore 15,30 e il 5 ottobre alle ore 9,30.

A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si ricorda che le sedute non saranno aperte al pubblico. I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube, raggiungibile attraverso il seguente link https://www.youtube.com/channel/UCtbHY10010raSHp1RuUswJw oppure collegandosi al sito istituzionale www.comune.viterbo.it , sezione Servizi online.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

– Proposta di delibera: “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio”.

– Proposta di delibera “Soc. Free Time srl – piano particolareggiato in variante al vigente PRG per la realizzazione di un polo termale in loc. Paliano – Fornacelli. Rinuncia del soggetto proponente al relativo procedimento di approvazione – determinazioni.

– Proposta di delibera: “Regolamento per l’affidamento della gestione mediante sponsorizzazione degli spazi verdi”.

– Ordine del giorno presentato dai consiglieri Ricci, Barelli, Erbetti, Delle Monache, Serra, Quintarelli avente ad oggetto: “Scuola CD Boat Quartiere Santa Barbara, determinazioni in merito”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Chiara Frontini avente ad oggetto “Tutela del commercio tradizionale nel centro storico ed incentivi alla vendita dei prodotti tipici, filiera corta e Made in Tuscia – Proposte e determinazioni”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Insogna e dall’ex consigliere De Dominicis avente ad oggetto “Produzione energia elettrica da fonte geotermica di cui al D. Lgs 22/2010 – Richiesta di moratoria”, e fatta propria dal Consigliere Erbetti.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Chiara Frontini inerente la campagna “Cambiamo l’aria” per la tutela e la sostenibilità ambientale di discariche, inceneritori, impianti di trattamento rifiuti.

– Mozione presentata da alcuni consiglieri comunali avente ad oggetto “Richiesta revoca deleghe assessorili”.

– Mozione presentata dal consigliere Minchella avente ad oggetto “BookCrossing”.

– Mozione presentata dal consigliere Minchella avente ad oggetto “Contributi e misure integrative per favorire il più ampio accesso ai dispositivi di allarme contro l’abbandono involontario dei bambini piccoli in auto”.

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega avente ad oggetto “Misure idonee e necessarie alla manutenzione, riparazione e/o restauro delle porte cittadine”.

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega avente per oggetto “Obiettivo plastica zero”.

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli D’Italia avente ad oggetto “Riconoscimento di S.Martino al Cimino come patrimonio mondiale Unesco”.

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia avente ad oggetto “Campagne di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei cittadini di Viterbo finalizzate a recupero delle facciate e del patrimonio cittadino”.

– Mozione avente ad oggetto: “Valori della resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana”.

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia avente ad oggetto “Parchi inclusivi ed accessibilità a tutti i bambini”.

– Mozione presentata dai consiglieri Delle Monache, Erbetti, Serra, Barelli, Quintarelli e Ricci avente ad oggetto: “Organizzazione centri estivi comunali: nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco”.

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fondazione avente ad oggetto: “Intitolazione rotatoria Villanova a Don Armando Marini”.

– Ordine del giorno presentato dai consiglieri Merli e Micci avente ad oggetto: “Posizionamento di una telecamera nel piazzale del nuovo cimitero S.Lazzaro e illuminazione dello stesso”.

– Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega avente ad oggetto: “Interventi di prevenzione e contrasto all’uso di droghe e allo sviluppo di dipendenze patologiche tra i giovani”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Barelli avente ad oggetto: “Progetto di ottimizzazione “Terme dei Papi”.

– Ordine del giorno presentato dai consiglieri Micci e Cepparotti avente ad oggetto: “Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle aree interessate da incidente stradale”.

– Ordine del giorno presentato dall’ex consigliere De Dominicis, fatto proprio dal consigliere Erbetti, avente ad oggetto: “Divieto di costruzione inceneritori sul territorio comunale”.

– Mozione presentata dal consigliere Merli avente ad oggetto: “Collocazione, presso i passaggi a livello, di appositi cartelli di invito a spegnere il motore dell’auto durante la sosta, con barriere chiuse, per il passaggio del treno”.

– Mozione presentata dal consigliere Merli avente ad oggetto: “Introduzione della figura del garante dei diritti delle persone disabili”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Erbetti avente ad oggetto: “Sostegno all’approvazione della proposta di legge – Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Ciambella avente ad oggetto “Destinazione contributi del governo – decreto 73 del 25 maggio 2021 – per pagamento utenze a sostegno delle famiglie in difficoltà (decreto sostegni bis) per neutralizzare i nuovi rincari sulle bollette idriche della Talete”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Marini avente ad oggetto: “Contrasto alle pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agricola e alimentare”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Marini avente ad oggetto: “Impianti di trattamento rifiuti in località Acquarossa”.

Ordine del giorno presentato dal Consigliere Luisa Ciambella avente ad oggetto: “Opposizione all’ubicazione di una piattaforma di rifiuti pericolosi e non, in zona Acquarossa, e azioni amministrative da intraprendere a tutela del territorio comunale non più rinviabili”.

Mozione presentata dai Consiglieri Barelli, Purchiaroni, Ricci, Delle Monache, Serra, Quintarelli, Erbetti avente ad oggetto: “Intitolazione di una via/strada/parco o area pubblica a Gino Strada”.

Mozione presentata dai Consiglieri Barelli, Purchiaroni, Ricci, Delle Monache, Serra, Quintarelli, Erbetti avente ad oggetto: “Insieme per l’Afghanistan”.

– Ordine del giorno presentato dal Consigliere Ciambella avente ad oggetto: “Solidarietà alla popolazione afghana – impegno del Comune di Viterbo”.