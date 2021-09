Rifiuti, Leonori: “Tar conferma quello che la Regione dice da tempo”

NewTuscia – ROMA – “La sindaca Raggi, sui rifiuti, sta portando avanti una gestione disastrosa. Anzi, una non gestione. La Regione Lazio, attraverso le parole del Presidente Zingaretti e dell’Assessore Valeriani, lo afferma da tempo e il Tar, ieri, ci ha dato ragione. La sindaca in questi mesi al posto di adoperarsi per risolvere il problema ed evitare una situazione di emergenza, non ha fatto altro che prendersela con la Regione Lazio. I romani, nel frattempo, hanno continuato a pagare una delle Tari più alte d’Italia e, in cambio, si sono trovati cumuli di rifiuti in giro per le strade della città. Ora siamo arrivati al punto di affidare ad un commissario la possibilità di garantire finalmente a Roma un sistema dei rifiuti efficace”.

Lo scrive in una nota Marta Leonori, Capogruppo Pd della Regione Lazio.