Rifiuti, Astorre: “Tar conferma colpe Comune di Roma”

NewTuscia – ROMA – “Il Tar non fa altro che confermare quello che il Presidente Zingaretti dice da tempo: il Comune di Roma, sui rifiuti, non sta facendo nulla. Il Campidoglio come detto più volte non riesce ad essere autonomo e non è in grado, o non vuole, chiudere il ciclo. I cittadini del Lazio e di tutta Italia non ne possono più di ricevere i rifiuti di Roma. Servono soluzioni e assunzioni di responsabilità”.



Lo scrive in un comunicato il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio